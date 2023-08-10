Звезда «Универа» устроила вечеринку для дочери в стиле Барби

Актриса Анна Хилькевич отпраздновала день рождения младшей дочери Маши в стиле Барби. Об этом сообщает Super.

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По данным издания, Хилькевич потратила на торжество миллион рублей.

В своем Telegram-канале Хилькевич поделилась кадрами с праздника. Мероприятие прошло на открытом воздухе, а декорации сделаны с отсылками на куклу Барби. Звезда и ее дети оделись в розовые наряды. Артистка отметила, что отпраздновала день рождения дочери заранее.

«Отмечаем сегодня день рождения моей младшей дочери Маши. P.S. На самом деле оно через 10 дней, но так как мы уезжаем к этому числу, решили собрать ее друзей сегодня», — призналась актриса.

20 августа младшей дочери Хилькевич Маше исполнится пять лет. Девочка родилась в браке звезды с бизнесменом Артуром Волковым. У актрисы также есть старшая дочь Арианна, которая родилась 14 декабря 2015 года.