Анна Седокова снялась в платье с иллюзией голого тела

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» певица Анна Седокова снялась в наряде с иллюзией голого тела. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенных кадрах 40-летняя исполнительница прогуливалась по проезжей части улицы рядом с проезжающими мимо автомобилями. При этом она надела облегающее платье длины макси черного цвета с белым принтом в виде обнаженной женской фигуры. Также знаменитость распустила волосы и дополнила образ серьгами-кольцами и остроносыми туфлями на шпильках с открытой пяткой.