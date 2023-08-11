Кэти Перри и Орландо Блум захотели отобрать жилье у больного ветерана

Певица Кэти Перри и актер Орландо Блум захотели отобрать жилье у больного ветерана. Звезды пытаются купить дом пенсионера против его воли, передает New York Post (NYP).

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Предметом спора стало поместье в калифорнийском городе Монтесито, которое Перри и Блум приобрели в 2021 году за 14,2 миллиона долларов у 83-летнего Карла Весткотта. Контракт купли-продажи был заключен 14 июля 2020 года, однако теперь прежний владелец недвижимости утверждает, что подписал бумаги, не находясь в здравом уме.

За неделю до заключения сделки страдающий от заболевания головного мозга Весткотт пережил серьезную операцию. Это сильно повлияло на его восприятие, из-за чего он не мог здраво оценить предложение и нести полную ответственность за свои действия. Через неделю после продажи особняка Весткотт пришел в себя и передумал продавать жилье. Он сообщил об этом риелтору, ведущему сделку.

Риелтор отметил, что Перри и Блум очень хотят приобрести поместье и готовы заплатить за него больше изначальной цены. Весткотт не согласился, после чего пара заявила, что все равно не собирается отказываться от сделки и намерена получить дом. Для разрешения конфликта стороны обратились в суд. Заседание назначено на август 2023 года.