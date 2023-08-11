Жена Канье Уэста надела прозрачные колготки на голое тело вместо топа

Австралийский дизайнер Бьянка Цензори попала в объектив папарацци в откровенном наряде. Соответствующие снимки публикует Page Six.

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27-летняя предполагаемая жена рэпера Канье Уэста прошлась по улицам Флоренции в прозрачных колготках, которые она надела на голое тело вместо топа и бюстгальтера. Манекенщица также повязала колготки на голову в качестве банданы. Кроме того, знаменитость надела юбку длины макси белого цвета, а от макияжа и обуви отказалась.

В то же время сам Уэст вышел в свет в черном костюме, который состоял из оверсайз-рубашки и широких брюк. Предприниматель также прогулялся по городу босиком.