Ольга Серябкина снялась в бикини и восхитила фанатов

Бывшая солистка поп-группы «Серебро» Ольга Серябкина снялась в откровенном виде и восхитила фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

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38-летняя певица поделилась серией снимков, на которых она позирует в море, демонстрируя перед камерой подтянутую фигуру. На ней надето бикини серебристого цвета, а волосы распущены.

Поклонники оценили образ артистки и принялись писать комплименты в комментариях под постом, который набрал более 33 тысяч лайков.

«Хороша! Естественна! Ничего лишнего!», «Богиня!», «Роскошная», «Ольга крайне хороша», «Как всегда огонь», — высказывались они.