54-летняя Дженнифер Лопес показала фигуру в купальнике
Американская актриса и певица Дженнифер Лопес поделилась с подписчиками личного блога кадрами из фотосессии, снятой для рекламной кампании собственной линейки слабоалкогольных напитков Delola.
На снимках 54-летняя Дженнифер Лопес, которая сейчас отдыхает на Амальфитанском побережье в Италии, позировала в миниатюрном белом купальнике, состоящем из треугольного лифа и трусов на завязках с заниженной талией. Певица дополнила образ темно-песочной фетровой шляпой, золотыми серьгами-конго и массивными солнцезащитными очками. На столике рядом с Лопес стоял поднос с фруктами и ведро со льдом, в котором было несколько бутылок Delola.
Дженнифер Лопес объявила о запуске собственного алкогольного бренда Delola в апреле 2023 года. После того, как звезда поделилась первыми рекламными снимками с напитком, поклонники обрушились на нее с критикой.
«Вот это да. Это разочаровывает. Почему бы не создать бренд, учитывая, что вы открыто говорили о негативном влиянии алкоголя и что вы сами не пьете? Это так непохоже на ваш бренд, искренне любопытно, почему вы продаете алкоголь», «Дженнифер, ты не пьешь. Это то, что известно и на что ты неоднократно указывала. Я понимаю, деньги есть деньги, но ты не пьешь алкоголь», — написали фанаты в комментариях к посту певицы.