54-летняя Дженнифер Лопес показала фигуру в купальнике

«Вот это да. Это разочаровывает. Почему бы не создать бренд, учитывая, что вы открыто говорили о негативном влиянии алкоголя и что вы сами не пьете? Это так непохоже на ваш бренд, искренне любопытно, почему вы продаете алкоголь», «Дженнифер, ты не пьешь. Это то, что известно и на что ты неоднократно указывала. Я понимаю, деньги есть деньги, но ты не пьешь алкоголь», — написали фанаты в комментариях к посту певицы.