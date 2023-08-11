Вика Цыганова удивила своим внешним видом и новой профессией

Более того, на показе, проходившем в историческом особняке в центре Москвы, Цыганова представила свою модную коллекцию. Она пришла на мероприятие в черном платье и массивных серьгах. Сама Цыганова объяснила свой внешний вид тем, что впервые пошла к косметологу уже в 13 лет. На мероприятии также присутствовал муж и директор звезды Вадим Цыганов, который переживал за жену, но расслабился после окончания показа.