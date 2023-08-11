Лопырева рассказала, каких предпочитает мужчин

Модель Виктория Лопырева призналась в личном блоге, что ей всегда нравились мужчины помоложе. По словам звезды, ее внутреннему ребенку комфортно с такими людьми.

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«Если честно, мне всегда нравились ровесники или чуть младше. Мой внутренний ребенок счастлив, когда с ней играют. Но это очень индивидуально», — высказалась телеведущая.

Знаменитость встречалась с певцом Владом Топаловым, который младше нее на два года. Позже у модели был роман с футболистом Федором Смоловым, спортсмен на семь лет моложе звезды. А в 2019 году Виктория Лопырева вышла замуж за своего ровесника Игоря Булатова, от которого в том же году родила сына.