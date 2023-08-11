Тина Канделаки снялась в купальнике на яхте

Телеведущая Тина Канделаки снялась в купальнике. Она позировала на яхте и опубликовала фото в соцсетях.

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«Золотой час — единственная вещь, которая одинаково прекрасна независимо от того, где, кто или что вы», — написала 47-летняя знаменитость.

Фолловеры звезды оценили ее пост: «Какая прекрасная женщина», «Шикарная», «Такие девушки только на картинках», «Богиня», «Роскошно выглядите», «Вы мой мотиватор», «Красавица».

Тина Канделаки пропагандирует в личном блоге здоровый образ жизни, она часто показывает свои тренировки, отмечая, что занимается спортом минимум три раза в неделю.

Телеведущая в 2014 году вышла замуж за медиаменеджера Василия Бровко, совместных детей у пары нет. Тина Канделаки признавалась, что хочет родить ребенка от любимого человека, и свой возраст звезда не считает помехой для беременности. Недавно в сети появились слухи, что суррогатная мать родила паре сына, но официального подтверждения от супругов не было.