Папарацци подловили Гарри Стайлза с новой возлюбленной: кто она

Еще до распада One Direction певец слыл тем еще ловеласом: то отношения с коллегой по сцене Тейлор Свифт, то интрижка с моделью Кендалл Дженнер. Уйдя в сольное плавание, Гарри Стайлз получил полную свободу не только творчества — за личной жизнью селебрити теперь попробуй уследи. Накануне артист вновь раззадорил публику, подогрев слухи о романе с актрисой Тейлор Расселл.

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Парочку, рассказывает TMZ, подловили на вечеринке после спектакля Рассел в Национальном театре Лондона. Поговаривают, на протяжении всего перфоманса Стайлз вел себя сдержанно и не сводил глаз с возможной возлюбленной. А на афтепати он даже познакомил Тейлор с близким другом Джеймсом Корденом. Кажется, все и впрямь серьезно.

На снимках папарацци голубки — ну прямо как влюбленные школьники — мило улыбаются и перешептываются. Кстати, мероприятие они покинули, вероятно вместе: сначала Гарри заметили несущегося с вещами Рассел к авто, а через пару минут на заднее сиденье этой же машины запрыгнула и сама девушка.