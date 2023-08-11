57-летняя Синди Кроуфорд снялась топлес в джакузи

На размещенных снимках 57-летняя Синди Кроуфорд предстала перед поклонниками без макияжа и укладки. На первом снимке модель позировала топлес, сидя в джакузи на фоне озера, а на втором — держала в руке свежие ягоды ежевики.

Модель стала известная в конце 1980-х – начале 1990-х. С 1989 по 2000 год Кроуфорд являлась лицом бренда Revlon. За время карьеры она появилась на обложках свыше 600 журналов во всем мире. С 1998 года Синди Кроуфорд замужем за Рэнди Гербером. У них есть двое детей: сын Пресли и дочь Кайя. Оба пошли по стопам матери и стали работать в модельном бизнесе.