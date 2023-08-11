Эмин Агаларов показал подросших сыновей-близнецов

Певец Эмин Агаларов показал, как повзрослели его сыновья от дочери президента Азербайджана Лейлы Алиевой. Он опубликовал в соцсетях фото близнецов в день их рождения.

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«14 лет — как один миг», — написал артист.

Экс-супруги, помимо биологических детей Микаила и Али, вместе растят приемную дочь Амину. Супруги расстались в 2015 году, артист признавался в интервью Ксении Собчак, что скрывал от семьи новость о разводе — родственники все узнали только из СМИ. Отец музыканта Араз Агаларов пытался отговорить сына от такого шага, но все же не смог его переубедить.

По словам певца, его отношения с Лейлой Алиевой только улучшились, когда они перестали быть мужем и женой. Артист рассказывал, что они часто созваниваются, обсуждая будущее детей и делясь своими переживаниями.