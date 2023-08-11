Телеведущая Дана Борисова показала, как выглядит ее тело после липосакции. Она позировала в купальнике на берегу моря и опубликовала фото в соцсетях.

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«Всегда считала, что простота украшает», — написала звезда «Армейского магазина».

Знаменитость в 2022 году несколько раз ложилась под нож хирургов — ей дважды делали липосакцию. Звезда «Армейского магазина» оперировалась у разных врачей и осталась недовольна результатами, которые получила от второго специалиста. Дана Борисова посоветовала подписчикам не следовать ее примеру и работать только с проверенными людьми.

Дана Борисова признавалась, что в какой-то момент перестала контролировать себя и набрала много лишних килограммов. В середине января 2023 года блогер встала на весы и «ужаснулась», увидев цифру в 63,8 кг, поэтому обратилась за помощью к специалисту по питанию. Меньше чем за две недели телеведущей удалось похудеть на три килограмма, и она продолжила работать над результатом.