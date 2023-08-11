Кевин Костнер оторвался на концерте Тейлор Свифт на фоне развода

«Видео размытые, но я провел удивительное время с дочкой на концерте Тейлор Свифт. Я в абсолютном восторге от того, как ее творчество объединяет людей. У меня был хороший вид на ее команду, они тоже крутые», — написал он, добавив, что теперь он официально «свифти» — поклонник артистки.