Бородина высказалась об успешных мужчинах и "десятках моделей"

«Почему-то поп-культура привила нам стереотип о том, что успешный мужчина должен быть окружен десятками юных моделей, якобы это тоже показатель статуса. Но на практике чем успешнее мужчина, тем прочнее и крепче у него связь с одной-единственной женщиной», — написала Бородина.

В качестве аргумента своей позиции бывшая звезда «Дома-2» привела в пример дизайнера Ральфа Лорена, который живет со своей супругой уже 57 лет и даже назвал сумку в ее честь. Бородина считает, что богатство привносит в жизнь мужчины не только соблазны, но и определенные риски. Например, дележку имущества после развода или «отступные» за измену.