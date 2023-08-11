Дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса показала фигуру после родов

Старшая дочь актеров Брюса Уиллиса и Деми Мур, Румер, показала, как выглядит ее тело спустя пять месяцев после рождения дочери. Снимком Румер Уиллис поделилась в своих социальных сетях.

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На размещенной фотографии 34-летняя Румер Уиллис позировала в облегающем светлом топе с открытыми плечами, подчеркнувшим ее большой бюст. Звезда сериала «Милые обманщицы» дополнила образ розовой курткой-бомбером, массивными солнцезащитными очками, золотым колье и серебряным кольцом в носу.

«Вступаю в эру моей горячей мамы», — подписала свой пост Румер Уиллис.

В конце апреля старшая дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса впервые стала матерью. Отцом ребенка стал солист группы Vista Kicks Дерек Ричард Томас. Радостной новостью Румер Уиллис поделилась в личном блоге: девушка опубликовала первое фото новорожденной дочери и сообщила подписчикам, что родила в домашней обстановке.