Внешность Нюши на новом фото смутила фанатов

«Сначала вас не узнал, потому что вы изменили внешний облик. Интересно, что вдохновило на это изменение?», «На вид как будто сорок лет», «Я подумала, это Ольга Орлова [телеведущая]», «Не похожа на себя», «На первом фото не узнала», «С верхней губой перебор», «Немного зашла за контур верхней губы. Ржу в голос», «Неужели тоже филлеры? Некрасиво», — заявили пользователи сети.