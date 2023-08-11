Кайли Дженнер не узнали на детских фотографиях

Пользователи сети не узнали Кайли Дженнер на детских фотографиях
Бизнесвумен и звезда реалити-шоу Ким Кардашьян опубликовала в личном блоге фотографии со своей младшей сестрой Кайли Дженнер.
10 августа младшей из сестер Кардашьян-Дженнер Кайли исполнилось 26 лет. Ким Кардашьян поздравила сестру в социальных сетях, выложив несколько архивных снимков с сестрой.
«Моя дорогая! Я смотрю на эти фото и мое сердце тает. Ты была такой глупышкой, но всегда знала, чего хочешь от жизни. Самые красивые глазки и сладкие веснушки, я до сих пор слышу голос маленькой Кайли! Я люблю быть твоей старшей сестрой и буду рядом всегда, несмотря ни на что!» — подписала фотографии Ким Кардашьян.
Пользователи сети не узнали Кайли Дженнер на детских снимках.
«Ким, ты это здорово, что ты напоминаешь Кайли о ее прежней сущности», «Сегодня она совсем непохожа на себя в детстве», «Сегодняшняя Кайли выглядит совсем по-другому», «Она была такой милой в детстве», «Если это Кайли, то кто теперь этот человек», — написали поклонники семейства Кардашьян-Дженнер в комментариях.
В последнем эпизоде реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Кайли Дженнер впервые призналась, что прибегала к услугам пластических хирургов. Модель уточнила, что легла под нож пластического хирурга, когда ей было всего 19 лет, и теперь сожалеет об этом.