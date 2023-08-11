Пэрис Хилтон показала лицо шестимесячного сына

Американская актриса и модель Пэрис Хилтон показала подписчикам личного блога своего подросшего сына Феникса.

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42-летняя Пэрис Хилтон опубликовала короткий видеоролик, в котором запечатлела своего шестимесячного сына сидящим в автокресле по дороге в аэропорт. Светская львица была одета в серую толстовку и черную кепку, а ее сын — в песочный комбинезон и белую футболку. На шее у Пэрис и Феникса висели одинаковые ожерелья с крупными бусинами.

25 января 2023 года Пэрис Хилтон объявила о том, что у них с мужем бизнесменом Картером Реумом родился первенец. Светская львица не скрывала, что мальчик появился на свет благодаря суррогатной матери.

Супруги назвали сына Феникс Бэррон. По словам Пэрис Хилтон, она хотела, чтобы первое имя ребенка ассоциировалось с каким-нибудь городом, поэтому выбрала столицу штата Аризона. И второе имя мальчик получил не случайно: его назвали в честь покойного прадедушки Бэррона Хилтона, владельца сети отелей Hilton.