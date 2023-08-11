Глюкоза снялась в купальнике в бассейне

Российская поп-исполнительница Наталья Чистякова-Ионова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, снялась на отдыхе в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), который насчитывает 2,5 миллиона подписчиков.

На размещенном снимке 37-летняя певица позировала в бассейне, лежа на надувном круге в виде кольца с бриллиантом. Звезда надела красный купальник из ткани с жатым эффектом, который обнажал часть ее бюста. При этом она накрасила ногти на руках и ногах лаком в тон одежды и дополнила образ бусами с кулоном.