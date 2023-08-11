Водонаева намекнула на новый роман

Телеведущая и блогерша Алена Водонаева намекнула в Telegram-канале, что у нее появился молодой человек.

© Газета.Ru

Водонаева опубликовала фото с цветами, которые ей подарил возлюбленный. Блогерша отметила, что «дошутилась».

«Дописалась тут. Сейчас большинство из вас по приколу будут писать, что это цветы от него. Но только прикол в том, что это не прикол. И эти цветы действительно от него», — заявила звезда.

Водонаева не раскрыла личность мужчины, который за ней ухаживает. Она также опубликовала видео с певицей Бритни Спирс, которая танцует и прыгает на месте.

«Ты, когда он написал тебе», — подписала ролик телеведущая.

В июле Водонаева рассказала, что не встречается с мужчинами, у которых есть дети от предыдущих отношений. По словам звезды, ей не нужен «цыганский табор». Блогерша объяснила, что у нее есть время только на себя и своего сына Богдана.