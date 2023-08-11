Пчелы вместо крема: Джоли раскрыла секреты красоты в интервью

Мама шестерых детей проводит свободное время не в спортзале или салонах красоты, как раньше. Теперь она ухаживает за пчёлами в Камбодже. А для того, чтобы выглядеть и чувствовать себя лучше, она предпочитает самообразование и прогулки по пасеке вместо крема для лица.

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По мнению Анджелины, лучший способ позаботиться о себе — научиться чему-то новому. Поэтому в последнее время она отказалась от множества процедур по уходу и задумалась над внутренней красотой:

Я думаю, что образование — важная часть заботы о себе. Вот где я счастливее всего. Если я чувствую, что обогатила свой разум или отношения с кем-то благодаря тому, чему я научилась или что пережила, тогда я чувствую, что расту.

Актриса продолжает тренироваться, но всё чаще выбирает активный отдых на природе. Она много времени проводит на пасеке в Камбодже, ухаживая за пчёлами. Но даже когда актриса возвращается домой, она не бросает любимое хобби: