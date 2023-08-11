Принцу Уильяму и Кейт Миддлтон дали новые титулы
Члены королевской семьи получили новые военные должности от короля Великобритании Карла III. Об этом пишет издание The Telegraph со ссылкой на Букингемский дворец.
Теперь Кейт Миддлтон станет главнокомандующим военно-воздушными силами флота, главнокомандующим 1-го Королевского драгунского гвардейского полка и Королевским почетным коммодором Королевских ВВС Конингсби. Принцу Уильям Карл III дал должность полковника-главнокомандующего Мерсийского полка и Армейского воздушного корпуса, а также почетного королевского авиационного коммодора RAF Valley.
Но не только Уильям и Кейт получили новые долнжности и полномочия. Не осталась в стороне королева Камилла - она будет покровителем капелланов Королевской армии, принцесса Анна - теперь заместитель полковника Королевского полка Шотландии, а герцог Эдинбургский Эдвард - полковник-главнокомандующий Королевской драгунской гвардии и гусарского полка.