Кайли Дженнер снялась на балконе в платье с разрезами на спине

«Моя дорогая! Я смотрю на эти фото и мое сердце тает. Ты была такой глупышкой, но всегда знала, чего хочешь от жизни. Самые красивые глазки и сладкие веснушки, я до сих пор слышу голос маленькой Кайли! Я люблю быть твоей старшей сестрой и буду рядом всегда, несмотря ни на что!» — подписала фотографии Ким Кардашьян.