Кайли Дженнер снялась на балконе в платье с разрезами на спине
Предпринимательница и модель Кайли Дженнер написала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) пост с благодарностью фанатам за поздравления с днем рождения.
«Спасибо за пожелания в день рождения. Всегда благодарна», — сказала Дженнер, у которой в социальной сети почти 400 миллионов подписчиков.
За 16 часов пост набрал четыре миллиона лайков.
Кайли Дженнер позировала на снимках в облегающем черном платье без спины и с разрезами на пояснице. Именинница была запечатлена на балконе с видом на океан во время заката.
10 августа младшей из сестер Кардашьян-Дженнер Кайли исполнилось 26 лет. Ким Кардашьян поздравила сестру в социальных сетях, выложив несколько архивных снимков с сестрой.
«Моя дорогая! Я смотрю на эти фото и мое сердце тает. Ты была такой глупышкой, но всегда знала, чего хочешь от жизни. Самые красивые глазки и сладкие веснушки, я до сих пор слышу голос маленькой Кайли! Я люблю быть твоей старшей сестрой и буду рядом всегда, несмотря ни на что!» — подписала фотографии Ким Кардашьян.
Некоторые пользователи Instagram не узнали Кайли Дженнер на детских снимках.