Галь Гадот снялась в прозрачном платье для журнала

Израильская актриса и модель Галь Гадот снялась в откровенном наряде для обложки журнала Flaunt Magazine. Соответствующий материал появился на сайте издания.

В рамках фотосессии знаменитость примерила черное корсетное платье длины макси из прозрачной ткани с рукавами-перчатками итальянского бренда Dolce & Gabbana. При этом 38-летняя звезда фильма «Чудо-женщина» сделала небрежную укладку и макияж в нюдовой гамме и дополнила образ остроносыми туфлями на шпильках марки By Far.