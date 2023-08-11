Буланова заинтриговала подписчиков постельным фото

Не так давно Татьяна Буланова вышла замуж за молодого избранника, но в социальных сетях преимущественно публиковала фотографии связанные со своей творческой деятельностью. Тем приятнее для поклонников стало появление неожиданного томного снимка певицы.

Татьяна Буланова относится к той категории знаменитостей, которые не стремятся афишировать личную жизнь больше, чем того требует звездный статус. Даже став женой молодого и успешного мужчины певица не спешит хвастаться совместными с ним снимками и продолжает публиковать преимущественно фотографии рабочего характера. Поэтому неожиданное появление в телеграмм-канале артистки снимка сделанного в полумраке комнаты сильно впечатлило ее подписчиков.

Позировала Буланова лежа на постели в такой позе, что невозможно было бы с уверенностью сказать, во что она одета. Зато вечерний макияж и томный взгляд рассмотрели многие. Комплименты не заставили себя долго ждать. Татьяну похвалили как за образ, так и за освещение благодаря которому ее кожа казалась теплой и притягательной. Иными словами, подписчики артистки явно дали ей понять, что были бы рады, если бы она публиковала фотографии подобного рода немного чаще.