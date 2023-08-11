Седокова впервые высказалась о скандале с мужем

В начале июня в семейной жизни экс-солистки «ВИА Гры» и латвийского баскетболиста наступила черная полоса: Анна Седокова и Янис Тимма оставляли в личных блогах загадочные послания друг другу: она шутила про развод, а он делился видео из стриптиз-клуба.

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Но, к счастью, конфликт вскоре был исчерпан — подписчики выдохнули, когда возобновилась традиция публиковать супружеские эротические видео. Но, почему случилась ссора, так и осталась за кадром, утолить интерес общественности певица решилась только недавно.

Оказалось, что явной причины не было, да и вообще она в совместной жизни супругов была не одна.

«Когда моя эмоциональность наскакивает на его, когда он прижимает мою свободу, когда я передавливаю на него, у нас начинается ураган. Вещи Янис собирал, ну, раз пять в этой жизни, а четыре раза уезжал с чемоданами из дома. <...> Я хотела уйти прям раз десять», — поделилась артистка в эфире «Нового радио».

Анна подчеркнула, что для восстановления после гастролей ей важно побыть одной, а Янис, напротив, очень привязан к ней и семье. Но это, добавила селебрити, совсем не значит, что они друг друга не любят. У супругов есть проверенный способ помириться — заняться любовью. Иногда процесс длится, как признавалась певица ранее, несколько часов, а то и весь день.