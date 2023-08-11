Культовые супермодели 1990-х вновь снялись для обложки

Культовые супермодели 1990-х годов Синди Кроуфорд, Линда Евангелиста, Наоми Кэмпбелл и Кристи Тарлингтон вновь снялись для обложки журнала Vogue 33 года спустя. Соответствующий материал появился на сайте издания.

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Манекенщицы приняли участие в фотосессии для сентябрьского номера глянца, представ перед камерой в полный рост рядом друг с другом. Знаменитости позировали в черных платьях таких популярных брендов, как Michael Kors, Bottega Veneta, Versace и Prada. Автором съемки выступил известный модный фотограф Рафаэль Паваротти.

Известно, что Кроуфорд, Евангелиста, Кэмпбелл и Тарлингтон также вместе появились на обложке Петером Линдбергом, присутствовала ушедшая из жизни в начале 2023 года модель Татьяна Патиц.