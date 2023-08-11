Карди Би раскрыла рабочий способ отрастить волосы

Американская рэп-исполнительница Карди Би раскрыла эффективный способ отрастить волосы. Об этом она рассказала в Twitter.

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Так, на опубликованном снимке 30-летняя знаменитость продемонстрировала длинные пряди темного цвета. Помимо этого, она разместила фото, на которых показала, как за прошедшие годы удлинялись ее пряди. «Мои волосы очень сильно выросли!» — заявила она.

По словам звезды, изменить свой внешний вид ей помогло домашнее средство. Так, в комментариях к посту Карди Би призналась, что отвар луковой шелухи помогает улучшить качество волос. «Вам нужен подходящий по типу волос уход, который сделает их здоровыми. И тогда они пойдут в рост», — объяснила рэперша.