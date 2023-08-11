Плетнева вспомнила свой самый необычный концерт

Певица Анна Плетнева призналась в беседе с Hello!, что самый необычный концерт у нее был в детском саду.

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Плетнева выступила на дне рождении девочки, которой исполнялось пять лет.

"Ее родители пригласили петь в детский сад. Тогда была популярна песня "Микки", - вспомнила звезда.

Анна Плетнева получила наибольшую известность после группы "Винтаж". Коллектив был основан в 2006-м. В него входили Плетнева и музыкант Алексей Романоф. Они выпустили свой первый сингл "Mama mia". Через год вышел хит группы "Плохая девочка". В 2007-м песня достигла 14-й позиции в чарте радиостанций.