Плетнева вспомнила свой самый необычный концерт

Певица Плетнева заявила, что ее самый необычный концерт был в детском саду
Певица Анна Плетнева призналась в беседе с Hello!, что самый необычный концерт у нее был в детском саду.
Плетнева выступила на дне рождении девочки, которой исполнялось пять лет.
"Ее родители пригласили петь в детский сад. Тогда была популярна песня "Микки", - вспомнила звезда.
Анна Плетнева получила наибольшую известность после группы "Винтаж". Коллектив был основан в 2006-м. В него входили Плетнева и музыкант Алексей Романоф. Они выпустили свой первый сингл "Mama mia". Через год вышел хит группы "Плохая девочка". В 2007-м песня достигла 14-й позиции в чарте радиостанций.
В ноябре 2007-го коллектив презентовал свой первый альбом "Криминальная любовь". В мае Романоф признался, что начал работать с Плетневой, когда состоял в группе "Амега". На тот момент он только вернулся в коллектив и хотел продолжить музыкальную деятельность там. Параллельно артистка обратилась к нему, чтобы тот написал ей песню. По словам артиста, Плетневу очень заинтересовало совместное сотрудничество, и она предложила создать группу "Винтаж".