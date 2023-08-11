Отец Фриске боится не сдержаться при встрече с Шепелевым

Отец певицы Жанны Фриске Владимир Борисович рассказал о текущих отношениях с сожителем своей дочери Дмитрием Шепелевым . Пожилой мужчина заявил, что у него до сих по нет возможности встретиться с внуком Платоном. Кроме того, он боится не сдержаться при встрече с телеведущим.

По словам Владимира Фриске, он и его семья даже не знают, где точно находится сын бывшей «Блестящей». По его данным, Шепелев живет с ребенком в Москве, и это все сведения. «Как только я начинаю обо всем этом думать, у меня сразу же начинается какое-то нехорошее состояние в мозгах, - сказал он корреспондентам издания PROZVEZD. - Боюсь натворить глупостей. Поэтому я себя немножко сдерживаю». 71-летний мужчина считает, что скандал может плохо сказаться на Платоне, а своему внуку Владимир Борисович плохого не желает.