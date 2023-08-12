Бейонсе в розовом наряде в стиле Барби спела на концерте

Бейонсе выступала в розовом наряде в Северной Каролине во время своего мирового тура Renaissance Tour. Об этом пишет Daily Mail.

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Исполнительница надела розовое мини-платье на одно плечо. Один рукав был украшен перьями, а пояс из атласной ткани ниспадал до пола. Дополняли образ Бейонсе чулки в сетку, перчатка в цвете платья и розовые очки с бахромой.

Журналисты Daily Mail отметили, что образ певицы напоминает популярный сейчас тренд барбикор. Особую популярность одежде в розовой тематике придал выход фильма «Барби» в мировой прокат.

Бейонсе опубликовала фотографии в новом образе в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Она богиня», «Величайшее шоу, на котором я был в своей жизни», «Спасибо, королева», — написали поклонники звезды.

Renaissance Tour — это девятый концертный тур Бейонсе, который завершится 1 октября.

В феврале 2023 года Бейонсе стала рекордсменкой по числу «Грэмми». Исполнительница победила сразу в четырех номинациях: «Лучший танцевальный/электронный альбом» («Renaissance»), «Лучшая песня в стиле R&B» («Cuff It»), «Лучшая танцевальная запись» («Break My Soul») и «Лучшее традиционное R&B-исполнение» («Plastic Off The Sofa»). Она стала обладательницей наибольшего числа «Грэмми» в истории — в ее коллекции 32 статуэтки, что на одну больше, чем у предыдущего рекордсмена, дирижера Георга Шолти.