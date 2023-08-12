Владимир Фриске: "Музыкальный талант у внука в крови"
Владимир не слышал игру вживую, но смотрел видео и смог оценить навыки Платона как музыкант.
Отец покойной Жанны Фриске Владимир Фриске рассказал, что его 10-летний внук Платон профессионально занимается игрой на гитаре. Вживую игру дедушка не слышал, но ему показывали видео.
Фриске тоже музыкант и отмечает, что ему нравится техника игры внука, и ему кажется, что у мальчика есть музыкальный талант и абсолютный слух – как и у мамы.
Дедушка не знает, где сейчас находится его внук, так как отец Платона Дмитрий Шепелев не ладит с семьей покойной супруги. Владимир говорит, что его супруга Ольга плачет, когда смотрит на фотографии мальчика.