Владимир Фриске: "Музыкальный талант у внука в крови"

Владимир не слышал игру вживую, но смотрел видео и смог оценить навыки Платона как музыкант.

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Отец покойной Жанны Фриске Владимир Фриске рассказал, что его 10-летний внук Платон профессионально занимается игрой на гитаре. Вживую игру дедушка не слышал, но ему показывали видео.

Фриске тоже музыкант и отмечает, что ему нравится техника игры внука, и ему кажется, что у мальчика есть музыкальный талант и абсолютный слух – как и у мамы.