Звезда «Дома-2» Мусульбес впервые высказалась о расставании с Капаклы

Звезда «Дома-2» Татьяна Мусульбес впервые высказалась о расставании с Романом Капаклы
Одна из самых нашумевших за последний год историй любви подошла к концу — теперь официально. Спустя шесть месяцев после начала отношений Роман Капаклы и Татьяна Мусульбес расстались. Он уже успел опубликовать трогательный ролик, а она в ответ — слезливую сторис. Учитывая умение пары водить подписчиков за нос, в раскол никто не поверил. Но, увы, переведя дух, Татьяна все подтвердила.
«Рома для меня очень дорог. Мы с ним очень схожи. Я считаю его достойным человеком, и себя я считаю таковой. И то, как мы разошлись, очень достойно. <...> Мы будем счастливы, но по отдельности», — высказалась она.
Радует, что голубки расстались на позитивной ноте — прощание Романа с Мариной Африкантовой, например, превратилось в настоящие испытание. Длится оно до сих пор, да и неизвестно, когда закончится: на днях выяснилось, что пара так и не развелась.