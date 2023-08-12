Жена Малинина в восторге от новой пассии сына

Жена Александра Малинина в восторге от новой пассии сына
Эмма Малинина рада, что сын нашел себе достойную пару.
Недавно младший сын Эммы и Александра Малининых представил публике свою новую избранницу. После расставания с балериной Анастасией Ужанской, 22-летний Фрол Малинин закрутил роман со студенткой МГИМО Софьей Городницкой. Совсем недавно папа проводила время в городе влюбленных — Париже. А сейчас Фрол и Софья уже наслаждаться друг другом в Мюнхене, где и проживает молодой человек. Стоит отметить, что родители парня в восторге от выбора сына. 61-летняя Эмма Малинина всегда на связи с наследником и его новой избранницей. «Фрол и Софья виртуально с нами. Люблю!», — Малинина показала как общается с наследником во видеосвязи.
В прошлом году Софья окончила Горчаковский лицей МГИМО, после которого поступила в высшее учебное заведение по специальности “юрист”. Софья часто признается в любви своему избраннику в социальных сетях и он отвечает ей тем же. «Любовь моя, красота твоих сияющих глаз несоизмерима даже с яркими звездами, роскошь длинных волос — ни с одним водопадом», — пишет Фрол под публикацией с возлюбленной.
Не только Фрол нашел себе хорошую пару. Его сестра-близнец Устинья в начале года объявила о помолвке. Она представила публике своего избранника. Молодой человек — англичанин по имени Зак. Сейчас семья отдыхает в Италии. К Малининым присоединилась их дочь с женихом. Возлюбленные готовятся к свадьбе, которая вероятнее всего пройдёт в Италии. «В этом году у нас пополнение – Устинья приехала со своим женихом (и котиком), а чуть позже к нам присоединилась его семья. Ребята приятно взволнованы, готовятся к свадьбе. Я очень радуюсь, что мы можем подольше побыть вместе, обсудить все детали. Интересно с ними общаться, помогать советом. Скоро приедет с учебы Фрол», — сообщила Эмма Малинина.