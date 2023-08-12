Жена Малинина в восторге от новой пассии сына

Эмма Малинина рада, что сын нашел себе достойную пару.

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Недавно младший сын Эммы и Александра Малининых представил публике свою новую избранницу. После расставания с балериной Анастасией Ужанской, 22-летний Фрол Малинин закрутил роман со студенткой МГИМО Софьей Городницкой. Совсем недавно папа проводила время в городе влюбленных — Париже. А сейчас Фрол и Софья уже наслаждаться друг другом в Мюнхене, где и проживает молодой человек. Стоит отметить, что родители парня в восторге от выбора сына. 61-летняя Эмма Малинина всегда на связи с наследником и его новой избранницей. «Фрол и Софья виртуально с нами. Люблю!», — Малинина показала как общается с наследником во видеосвязи.

В прошлом году Софья окончила Горчаковский лицей МГИМО, после которого поступила в высшее учебное заведение по специальности “юрист”. Софья часто признается в любви своему избраннику в социальных сетях и он отвечает ей тем же. «Любовь моя, красота твоих сияющих глаз несоизмерима даже с яркими звездами, роскошь длинных волос — ни с одним водопадом», — пишет Фрол под публикацией с возлюбленной.