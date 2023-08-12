Артисты, которые выбрали в жены своих фанаток

Казалось бы, что такое случается только в фильмах про любовь.

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Игорь Николаев и Юлия Проскурякова

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Юлия Проскурякова с самого детства была поклонницей творчества Игоря Николаева. Конечно, в детских и подростковых мечтах она видела себя женой своего кумира. Только она даже и подумать не могла о том, что судьба готовит для нее приятную неожиданность. В середине 00-х Юлия побывала на концерте Николаева и подкараулила артиста у служебного входа. У них завязался разговор, в ходе которого Игорь остался под впечатлением от своей фанатки и оставил свой номер телефона. Правда, девушка не стала сразу звонить кумиру. Только после переезда в Москву Юлия решила напомнить о себе. А Николаев и не забывал об этой даме. Вскоре у них закрутился роман, а в 2010 поженились. Спустя пять лет Проскурякова родила супругу дочь Веронику.

Роман Билык и Марина Королёва

Поначалу модель Марина Королева не являлась фанаткой группы «Звери». Однажды она увидела клип на песню «Дожди-пистолеты». Марину зацепил один момент, когда Рома Зверь разбил гитару. Почему-то этот момент заставил девушку подумать, что это ее будущий муж. Королева купила билет на концерт. «Я вообще пришла на концерт, делая одолжение. Какая-то молодёжная неизвестная группа, думала», — рассказывает Марина. После концерта она пробралась в гримерку под видом фотографа и пригласила солиста «Зверей» на свидание. Сейчас супруги воспитывают двух дочерей: Олю и Зою.

Баста и Елена Пинская

Будущие супруги встретились в ресторане. Елена набралась смелости и подошла к своему кумиру. Девушка похвалила творчество Басты. Молодой человек был польщен. Но терять контакт с такой милой девушкой он не хотел и пригласил ее на свидание. У них закрутился бурный роман. В 2009 году Василий и Елена поженились. Тогда девушка уже ждала ребёнка от возлюбленного. А сейчас супруги воспитывают двух дочек — Марию и Василису.

Владимир Левкин и Марина Ичетовкина

На момент встречи Владимира и Марины, экс-солист группы «На-На», был уже дважды разведен. А Марина была помолвлена. Однажды она посетила фан-встречу со своим любимым артистом, которым восхищалась целых 16 лет. Между Левкиным и Ичетовкиной пробежала искра. Марина решила бросить своего жениха ради «нанайца», хоть и не знала, чем обернутся эти отношения. Пару ждал хэппи-энд. В 2012 году Марина и Владимир сыграли свадьбу и в этом же году стали родителями. Супруга артиста родила дочку Нику.

Влад Топалов и Регина Тодоренко