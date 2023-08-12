Артисты, которые выбрали в жены своих фанаток
Казалось бы, что такое случается только в фильмах про любовь.
Игорь Николаев и Юлия Проскурякова
Юлия Проскурякова с самого детства была поклонницей творчества Игоря Николаева. Конечно, в детских и подростковых мечтах она видела себя женой своего кумира. Только она даже и подумать не могла о том, что судьба готовит для нее приятную неожиданность. В середине 00-х Юлия побывала на концерте Николаева и подкараулила артиста у служебного входа. У них завязался разговор, в ходе которого Игорь остался под впечатлением от своей фанатки и оставил свой номер телефона. Правда, девушка не стала сразу звонить кумиру. Только после переезда в Москву Юлия решила напомнить о себе. А Николаев и не забывал об этой даме. Вскоре у них закрутился роман, а в 2010 поженились. Спустя пять лет Проскурякова родила супругу дочь Веронику.
Роман Билык и Марина Королёва
Поначалу модель Марина Королева не являлась фанаткой группы «Звери». Однажды она увидела клип на песню «Дожди-пистолеты». Марину зацепил один момент, когда Рома Зверь разбил гитару. Почему-то этот момент заставил девушку подумать, что это ее будущий муж. Королева купила билет на концерт. «Я вообще пришла на концерт, делая одолжение. Какая-то молодёжная неизвестная группа, думала», — рассказывает Марина. После концерта она пробралась в гримерку под видом фотографа и пригласила солиста «Зверей» на свидание. Сейчас супруги воспитывают двух дочерей: Олю и Зою.
Баста и Елена Пинская
Будущие супруги встретились в ресторане. Елена набралась смелости и подошла к своему кумиру. Девушка похвалила творчество Басты. Молодой человек был польщен. Но терять контакт с такой милой девушкой он не хотел и пригласил ее на свидание. У них закрутился бурный роман. В 2009 году Василий и Елена поженились. Тогда девушка уже ждала ребёнка от возлюбленного. А сейчас супруги воспитывают двух дочек — Марию и Василису.
Владимир Левкин и Марина Ичетовкина
На момент встречи Владимира и Марины, экс-солист группы «На-На», был уже дважды разведен. А Марина была помолвлена. Однажды она посетила фан-встречу со своим любимым артистом, которым восхищалась целых 16 лет. Между Левкиным и Ичетовкиной пробежала искра. Марина решила бросить своего жениха ради «нанайца», хоть и не знала, чем обернутся эти отношения. Пару ждал хэппи-энд. В 2012 году Марина и Владимир сыграли свадьбу и в этом же году стали родителями. Супруга артиста родила дочку Нику.
Влад Топалов и Регина Тодоренко
Почти пять лет Регина Тодоренко и Влад Топалов счастливы в браке и воспитывают сыновей — Майкла и Мира. Тодоренко была фанаткой группы «Smash!» и отдавала предпочтение Топалову, нежели Лазареву. Раньше у нее в комнате висел плакат с беленьким из «Smash!». Повзрослев, она не оставила свою мечту стать женой Влада. Во время путешествия на Бали телеведущая завязала ниточку на запястье, загадав желание. Женщина из местного храма предупредила, что когда ниточка порвутся — желание сбудется. Вскоре она познакомилась с Топаловым. Они вместе играли в спектакле «Заложи жену в ломбард». Музыкант исполнил роль мужа, телеведущая — жены. Хоть Влад и произвел неоднозначное впечатление на девушку, они влюбились друг в друга.