“Я не хочу замуж”: Муцениеце сделала заявление

«Решила почитать комментарии в моей ленте – боже мой! Меня пытаются убедить, что я городская сумасшедшая, из-за того, что я танцую в комнате дома, одна. Самый прикол, что это делают женщины. Почему вы так набрасываетесь?», — недоумевает Агата. Актриса удивляется тому, что в России до сих пор бытует мнение, что если женщина без мужчины — она несчастна. Муцениеце решила расставить все точки над «i» в данной ситуации. «Я не хочу ни отношений, ни замуж. Я сейчас хочу жить для себя. Это мой осознанный выбор. Но женщины считают, если я без мужчины, то я несчастна. «Ну посмотрите на нее – она сошла с ума без мужика, танцует одна!». Мне кажется, что эти комментарии пишут женщины, которые находятся в браке или отношениях, в которых им невыносимо», — говорит знаменитость.