Алена Шишкова спровоцировала слухи о новом романе
Маме единственной дочери Тимати, модели Алене Шишкова неоднократно приписывали романы с известными мужчинами, однако ни один из них официально не подтвердился. Но в этот раз, похоже, все серьезно, поскольку слухи спровоцировала сама Алена. В запрещенной соцсети модель выложила две многозначительные сторис с драгоценным кольцом. Правда, блондинка не стала раскрывать все карты и надела украшение не на безымянный палец, а на средний, тем самым заставив подписчиков теряться в догадках — идет ли речь просто о красивом подарке или все-таки о чем-то большем. Вероятно, в ближайшее время мы узнаем правду.
Напомним, что обладательница титула «Вице-мисс Россия — 2012» познакомилась с Тимати в конце 2012-го. Два года спустя у пары родилась дочь Алиса, однако когда девочке исполнился годик, пара, не раскрывая причин, разошлась. По словам мамы рэпера Симоны Юнусовой, внучка, которой в этом году исполнилось 9 лет, не осуждает родителей за расставание.