Шишкова спровоцировала слухи о новом романе

Маме единственной дочери Тимати, модели Алене Шишкова неоднократно приписывали романы с известными мужчинами, однако ни один из них официально не подтвердился. Но в этот раз, похоже, все серьезно, поскольку слухи спровоцировала сама Алена. В запрещенной соцсети модель выложила две многозначительные сторис с драгоценным кольцом. Правда, блондинка не стала раскрывать все карты и надела украшение не на безымянный палец, а на средний, тем самым заставив подписчиков теряться в догадках — идет ли речь просто о красивом подарке или все-таки о чем-то большем. Вероятно, в ближайшее время мы узнаем правду.