Дайнеко рассказала, почему не публикует фото с возлюбленным

Артистка призналась, что ей присылали сожженые фотографии с ее возлюбленным, из-за чего она больше не публикует их совместные снимки.

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Виктория Дайнеко тщательно скрывает свою личную жизнь. Певица до сих пор не показывала поклонникам единственную дочь Лидию, которую родила в браке с Дмитрием Клейманом в 2015 году. После развода с музыкантом девушка некоторое время не спешила заводить новые отношения, в то время как ее бывший муж успел жениться и стать отцом во второй раз. А в прошлом году Виктория начала появляться на публике с мужчиной, который очень похож на голливудского артиста Джонни Деппа. Дайнеко не раскрывала личность своего избранника и не говорила его имя. Хотя в сеть все-таки просочилась информация, что мужчину зовут Роман.

С недавних пор Виктория Дайнеко вовсе перестала публиковать совместные фотографии со своим спутником. Многие подумали, что пара рассталась. Но Виктория рассказала, почему больше не выставляет фотографии с возлюбленным. «Знали бы вы, что потом с этими фото творят люди: посылают их сожженные и много чего еще. Не будем давать сумасшедшим повод дальше сходить с ума. Им и так тяжело живется!», — заявила Виктория. Вокруг певицы также часто ходят слухи о беременности. Звезда об этом тоже высказалась. Девушка призналась, что у нее есть аутоиммунное заболевание, из-за которого возникает отек в области живота.