Супермодель Хайди Клум засняли загорающей топлес

Немецкая супермодель Хайди Клум попала в объективы папарацци во время отдыха на пляже на итальянском острове Капри. Фотографии опубликовал Page Six.

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50-летняя Хайди Клум была запечатлена загорающей топлес в закрытом пляжном клубе Il Lido del Faro. На модели были надеты миниатюрные плавки с леопардовым принтом и соломенная шляпа с широкими полями. Хайди Клум проводила время в компании своего мужа, гитариста немецкой группы Tokio Hotel, Тома Каулитца и 19-летней дочери Лени.

Хайди Клум и Том Каулитц женаты с 2019 года. Супруги воспитывают четверых детей супермодели: 19-летнюю Лени от итальянского бизнесмена Флавио Бриаторе, а также 17-летнего Генри, 16-летнего Йохана и 13-летнюю Лу от британского музыканта Сила.

В середине июня супермодель заподозрили в пятой беременности. Поводом для слухов об интересном положении Хайди Клум послужили фотографии папарацци, на которых муж модели Том Каулитц держался за ее живот. Спустя несколько дней звезда подиумов ответила на слухи о беременности, опубликовав в личном блоге серию снимков в бикини, на которых предстала с абсолютно плоским животом.