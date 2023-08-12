Пользователей Сети смутил наряд Меган Маркл

Меган Маркл вышла на прогулку в странном наряде: пользователей Сети смутила одна деталь
Меган Маркл к приходу осени готова. Несмотря на солнечную и теплую калифорнийскую погоду жена принца Гарри выбрала для прогулки кашемировое пальто от Max Mara. Похоже, бюджетное платье на день рождения — все-таки редкий гость в гардеробе Маркл. Судя по подсчетам западных журналистов, весь наряд в стиле «тихая роскошь» стоит около 500 тысяч рублей. Один только кашемировый платочек, который герцогиня небрежно завязала вокруг шеи, обошелся ей больше чем в 122 тысячи. Нет, образ-то, конечно, симпатичный, но зачем так торопить время, Меган? Мы вот, наоборот, отказываемся верить, что лето вот-вот кончится.
Кстати, недавно в таких же не по сезону теплых нарядах папарацци подловили сначала Анджелину Джоли, а потом и Ирину Шейк. Так что либо мы чего-то не понимаем, либо осеннее пальто в летнюю жару — это новый голливудский тренд.
Читатели сайта Page Six, судя по комментариям, тоже в недоумении. Одни считают, что Меган привыкла к кондиционерам в своем гигантском особняке и роскошной машине и попросту забыла, что на улице бывает жарко. Другие уверены: супруга принца Гарри страдает от анорексии и пытается скрыть худобу. Третьи подозревают, что одежда не по сезону всего лишь способ привлечь внимание папарацци. Но все без исключения обсуждают странную синюю наклейку на запястье герцогини — чтобы «невзначай» показать ее фотографам, Меган даже подвернула рукав пальто. Как пишут самые проницательные Шерлоки, это диск NuСalm — часть запатентованной технологии, которая помогает справиться с бессонницей и стрессом. Кажется, пока принц Гарри вовсю наслаждается турне по Азии, его жена посылает какие-то тревожные сигналы... Что ж, будем следить за развитием событий — похоже, план парочки пожить отдельно был не таким уж и гениальным.