Пользователей Сети смутил наряд Меган Маркл

Меган Маркл к приходу осени готова. Несмотря на солнечную и теплую калифорнийскую погоду жена принца Гарри выбрала для прогулки кашемировое пальто от Max Mara. Похоже, бюджетное платье на день рождения — все-таки редкий гость в гардеробе Маркл. Судя по подсчетам западных журналистов, весь наряд в стиле «тихая роскошь» стоит около 500 тысяч рублей. Один только кашемировый платочек, который герцогиня небрежно завязала вокруг шеи, обошелся ей больше чем в 122 тысячи. Нет, образ-то, конечно, симпатичный, но зачем так торопить время, Меган? Мы вот, наоборот, отказываемся верить, что лето вот-вот кончится.

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Кстати, недавно в таких же не по сезону теплых нарядах папарацци подловили сначала Анджелину Джоли, а потом и Ирину Шейк. Так что либо мы чего-то не понимаем, либо осеннее пальто в летнюю жару — это новый голливудский тренд.

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