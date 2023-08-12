Правда или ложь: Татьяна Буланова ждёт ребёнка?
Ходят слухи, что 54-летняя Татьяна Буланова вскоре станет многодетной матерью. В начале лета она вышла замуж в третий раз за бизнесмена Валерия Руднева, который на 19 лет моложе неё. А теперь знаменитость собирается подарить супругу малыша. Об этом заявил её бывший избранник, певец Александр Попов.
По его словам, именно поэтому для свадебной церемонии беременная Буланова выбрала закрытое и просторное платье. Пока у певицы два сына – 30-летний Александр и 16-летний Никита.
Источники из окружения звезды говорят, что певица раньше не скрывала, что хотела бы третьего ребёнка, даже если он появится на свет при помощи суррогатной матери.
«Она давно мечтает о дочке, – рассказывают инсайдеры. – И певица хотела бы, чтобы у них с Рудневым была полноценная семья с малышом».
Официальные представители Булановой оказались не готовы раскрыть подробности её личной жизни.
«Без комментариев!» – отрезал помощник звезды.
Певица тоже не осталась в стороне от обсуждения её личной жизни и уже заявила, что не беременна. Буланова призналась, что удивлена ажиотажем вокруг её свадьбы, который не стихает до сих пор.