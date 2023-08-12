Дочь Наоми Кэмпбелл уже путешественник «на опыте»

Маленькая дочка Наоми Кэмпбелл уже профессиональная путешественница. Хотя девочке всего 2 года, 53-летняя супермодель уже обзавелась компаньоном на всю жизнь. В беседе с Vogue для сентябрьской обложки журнала модель рассказала, что у её дочери уже есть хорошо проштампованный паспорт.

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«Она путешествует вместе со мной. Она побывала в Африке и на Ближнем Востоке. Это нелегко и требует большей организованности, большего планирования и это изменится, когда она пойдёт в школу», — поделилась Кэмпбелл, которая называет себя «гражданином мира».

Помимо дочери, звезда также воспитывает мальчика, он появился на свет в конце июня. Долгие годы модель была сосредоточена на самосовершенствовании. «Наоми пришла к материнству позже, потому что никогда не могла представить свою жизнь в роли мамы. Она приняла трезвость и очень изменилась», — сказал инсайдер. Сейчас у звезды более чем достаточно любви, которую она готовила подарить своим двоим детям.

«Если подумать, она сделала всё, что хотела, на своих условиях. В том числе и материнство», — подытожил инсайдер.

Модель сообщила радостную новость о рождении второго ребёнка после публикации фотографии, на которой она держит младенца на руках, а её 2-летняя дочь тянется к нему и держит его за руку. В прошлом году Кэмпбелл, которой на момент рождения дочери было 50 лет, рассказала, что призывает своих старших подруг не медлить с рождением детей.

«Я всегда знала, что однажды стану матерью, но это самая большая радость, которую я только могу себе представить. Мне повезло с ней, и я это знаю», — сказала она в интервью британскому Vogue, появившись на обложке в марте 2022 года вместе со своей тогда ещё девятимесячной дочерью.