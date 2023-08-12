Гомес встретилась с подругой, которая отдала ей свою почку

Селена Гомес впервые за долгое время встретилась с подругой, которая отдала ей свою почку, — это конец вражды?
Отношения Селены Гомес и Франсии Раисы развиваются так бурно и стремительно, что иные романтические парочки позавидуют.
Как мы помним, бывших лучших подруг уже много лет подозревают в тайной вражде: мол, Селена не оценила благородный жест Франсии, которая пожертвовала ей свою почку, и не берегла новый орган, а вместо этого продолжала отжигать на вечеринках и злоупотреблять алкоголем. Да еще и променяла не самую известную девушку на селебрити-друзей. Слухи о ссоре поползли с новой силой, когда фанаты не обнаружили Франсию на фотографиях с недавнего дня рождения Гомес. После чего Селена решила взять инициативу в свои руки и быстренько публично поздравила подругу уже с ее днем рождения. А та в свою очередь впервые честно рассказала, почему отдала певице жизненно важный орган.
И вот новый удар для всех досужих сплетников: вчера девушки были замечены за ужином в ресторане в Лос-Анджелесе вместе с семьей Селены. «Никаких ссор, только сальса», — написала Франсия в сторис. И действительно, ни малейших признаков былой вражды на фотографиях папарации мы не усмотрели, как ни старались. Более того, девушки даже надели похожие туфли с хищным принтом — причем не сговариваясь заранее.
Если это не доказательство того, что Селена и Франсия — родственные души, даже не знаем, что еще убедит фанатов. Шах и мат, хейтеры.