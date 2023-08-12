Гомес встретилась с подругой, которая отдала ей свою почку

Как мы помним, бывших лучших подруг уже много лет подозревают в тайной вражде: мол, Селена не оценила благородный жест Франсии, которая пожертвовала ей свою почку, и не берегла новый орган, а вместо этого продолжала отжигать на вечеринках и злоупотреблять алкоголем. Да еще и променяла не самую известную девушку на селебрити-друзей. Слухи о ссоре поползли с новой силой, когда фанаты не обнаружили Франсию на фотографиях с недавнего дня рождения Гомес. После чего Селена решила взять инициативу в свои руки и быстренько публично поздравила подругу уже с ее днем рождения. А та в свою очередь впервые честно рассказала, почему отдала певице жизненно важный орган.