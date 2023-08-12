Звезда "Кухни" раскрыла пол будущего ребенка

Актриса Кузьмина раскрыла пол будущего ребенка
Звезда сериала «Кухня» и фильма «Чебурашка», актриса Ольга Кузьмина готовится стать мамой во второй раз. Об этом 36-летняя артистка рассказала еще в начале лета, но только теперь поделилась с поклонниками, какой пол будет у малыша.
Кузьмина отметила, что не хочет устраивать шумную вечеринку, на которой выяснилось бы, кого она ждет. Актриса убеждена, что это событие должно быть личным, в узком кругу близких родственников. Однако Кузьмина все же ответила, кто родится у нее и ее возлюбленного Евгения Апанасевича.
"У нас будет дочка", — написала актриса в микроблоге.
Кузьмину тут же принялись поздравлять ее поклонники. Они отметили, что «маме, у которой уже есть сын, можно пожелать только дочку». Сын актрисы недавно отметил десятилетие.
В июне стало известно о беременности актрисы Ольги Кузьминой. Отцом будущего малыша стал ведущий мероприятий и экскурсовод Евгений Апанасевич. Актриса долгое время пыталась скрывать настоящее имя своего нового избранника.