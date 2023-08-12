Звезда "Кухни" раскрыла пол будущего ребенка

Звезда сериала «Кухня» и фильма «Чебурашка», актриса Ольга Кузьмина готовится стать мамой во второй раз. Об этом 36-летняя артистка рассказала еще в начале лета, но только теперь поделилась с поклонниками, какой пол будет у малыша.

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Кузьмина отметила, что не хочет устраивать шумную вечеринку, на которой выяснилось бы, кого она ждет. Актриса убеждена, что это событие должно быть личным, в узком кругу близких родственников. Однако Кузьмина все же ответила, кто родится у нее и ее возлюбленного Евгения Апанасевича.

"У нас будет дочка", — написала актриса в микроблоге.

Кузьмину тут же принялись поздравлять ее поклонники. Они отметили, что «маме, у которой уже есть сын, можно пожелать только дочку». Сын актрисы недавно отметил десятилетие.