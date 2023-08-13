Ольга Бузова показала необычное природное явление — подписчики ее высмеяли

Подписчики Ольги Бузовой — самая суровая аудитория в Рунете. Недавно фолловеры раскритиковали ее снимки в леопардовом бикини, а теперь набросились на блогершу из-за нового видео в купальнике. И нет, Ольга не загорает где-нибудь в Африке, а рекламирует родные берега.
«Все тонут, а я нет, и сейчас я вам это покажу!» — сообщила певица и уверенно легла на воду соленого озера Яровое, что на Алтае.
Неунывающая певица и в самом деле не тонет, однако вместо того чтобы за нее порадоваться, подписчики оставили под постом множество снобистских комментариев — надушнили, другими словами.
«Что значит "все тонут, а я нет"? Там пляж утопленниками выстлан?»,
«Для людей, не понимающих физику, мир полон магии и волшебства».
Раскритиковали и позу звезды:
«Зачем так ноги раздвигать?»,
«Волочкова style», — глумятся фолловеры.
Впрочем, нашлись и те, кто переключил внимание на фигуру Ольги.
«Олечка, талия исчезает», — написала некая сердобольная подписчица.
Этот комментарий Бузова, к слову, не оставила без ответа: спорить не стала и объяснила, что все из-за сложного графика.
«Мало ем, но и мало сплю» — призналась шоувумен.