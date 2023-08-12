Ида Галич призвала не ограничивать себя в еде

Блогерша и телеведущая Ида Галич рассказала в Telegram-канале, что не ограничивала себя в определенных продуктах при похудении.

© Газета.Ru

Галич отметила, что ест все. Звезда позволяет себе съедать молочные продукты, "таз гречи с луком", чипсы сладкое и газировку. Блогерша старается выработать схему, при которой сможет не отказывать себе в какой-либо еде.

"Услышьте меня молю. Можно все! Только для всего есть свое время! Важно выработать свое пищевое поведение", - объяснила телеведущая.

Галич отметила, что также для похудения много ходит. На ужин звезда готовит себе блюда, состоящие из белков и клетчатки. Завтрак по содержанию у нее похож на ужин, только она еще добавляет полезные жиры. Единственное от чего она отказалась - это алкоголь.

"В обед отвожу душу и в ход могут пойти даже любимые макароны! С сосисками!" - поделилась блогерша.