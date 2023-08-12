Максим Матвеев снялся для журнала в рубашке за 60 000 рублей

Звезда «Триггера» Максим Матвеев снялся в серьгах и рубашке с грушами
Актер Максим Матвеев принял участие в фотосессии для интеллектуального журнала "Правила жизни". Снимки появились на сайте издания.
На фото звезда сериала "Триггер" предстал в нескольких образах. Для первого он выбрал белый плащ, клетчатые шорты и черные носки. Вторым аутфитом стала рубашка с воротником стойка и коричневый пиджак.
Третий образ Матвеева состоял из рубашки с грушами и персиками бренда Uma Wang. На официальном сайте бренда этот предмет гардероба стоит около 60 тысяч рублей. Также артист дополнил аутфит серьгами и "мокрой" укладкой.
В интервью для журнала Матвеев рассказал о своем персонаже "Триггера", а также негативной реакции на сериал. Также актер поделился эмоциями по поводу работы над спектаклями.
Максим Матвеев известен также по ролям в таких кинопроектах, как "Анна Каренина", "Фандорин. Азазель", "Троцкий" и "Контрибуция".
В 2009 году Матвеев развелся с Яной Сексте, а через год официально зарегистрировал отношения с Елизаветой Боярской. Актеры воспитывают двоих детей: 11-летнего Андрея и 4-летнего Григория.