Максим Матвеев снялся для журнала в рубашке за 60 000 рублей

Актер Максим Матвеев принял участие в фотосессии для интеллектуального журнала "Правила жизни". Снимки появились на сайте издания.

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На фото звезда сериала "Триггер" предстал в нескольких образах. Для первого он выбрал белый плащ, клетчатые шорты и черные носки. Вторым аутфитом стала рубашка с воротником стойка и коричневый пиджак.

Третий образ Матвеева состоял из рубашки с грушами и персиками бренда Uma Wang. На официальном сайте бренда этот предмет гардероба стоит около 60 тысяч рублей. Также артист дополнил аутфит серьгами и "мокрой" укладкой.

В интервью для журнала Матвеев рассказал о своем персонаже "Триггера", а также негативной реакции на сериал. Также актер поделился эмоциями по поводу работы над спектаклями.

Максим Матвеев известен также по ролям в таких кинопроектах, как "Анна Каренина", "Фандорин. Азазель", "Троцкий" и "Контрибуция".