Певица Лада Дэнс перенесла повторную операцию после ДТП, она не может самостоятельно передвигаться и говорить, передает ТАСС .

«Сегодня ночью Ладе провели повторную операцию, связанную с лицевой хирургией. Там пока, к сожалению, есть проблемы. Она пока не может самостоятельно разговаривать», – сообщил директор артистки Сергей Пудовкин .

5 августа три машины столкнулись на трассе М-2 «Крым» в Подмосковье, в результате пострадали четыре человека, в том числе Лада Дэнс, которая получила черепно-мозговую травму. Певица была госпитализирована в госпиталь им. Бурденко, затем переведена в одну из частных клиник в Подмосковье.