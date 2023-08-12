Певица Лада Дэнс перенесла повторную операцию после ДТП, она не может самостоятельно передвигаться и говорить, передает ТАСС.
«Сегодня ночью Ладе провели повторную операцию, связанную с лицевой хирургией. Там пока, к сожалению, есть проблемы. Она пока не может самостоятельно разговаривать», – сообщил директор артистки Сергей Пудовкин.
По словам Пудовкина, врачи дают оптимистичные прогнозы, однако предстоит сложный реабилитационный процесс.
«Пока она самостоятельно передвигаться не может», – добавил директор артистки.
5 августа три машины столкнулись на трассе М-2 «Крым» в Подмосковье, в результате пострадали четыре человека, в том числе Лада Дэнс, которая получила черепно-мозговую травму. Певица была госпитализирована в госпиталь им. Бурденко, затем переведена в одну из частных клиник в Подмосковье.
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