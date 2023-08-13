«Должна была лезть в трусы»: Дана Борисова о своей коллеге

Журналистка, актриса и ведущая многих программ Дана Борисова продолжает рассказывать об «изнанке» российского шоу-бизнеса. Она уже вывалила массу интересностей о себе, разоблачила певицу МакSим, предложив изолировать её от общества, отправила на лечение Волочкову. На этот раз очередь дошла до коллеги Светлане Курициной. В далеком 2011 году девушка прославилась в сети своим интервью, зацепила зрителя обаятельностью и стала популярной ведущей на НТВ.

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По словам участницы шоу «Последний герой 3: остаться в живых» Курицина, больше известная как «Света из Иванова», заплатила за работу в светской хронике собственным здоровьем. «Нехорошей болезнью» Борисова страдала когда-то и сама, поэтому издалека распознает таких же «несчастных». Как призналась телеведущая, у нее были проблемы с крепкими напитками, которые случились из-за депрессивного состояния, связанного с работой на телевидение.

Напомним, что актриса когда-то занимала должность телеведущей в программе «Сегодня утром». В один момент девушку резко сократили до обычного корреспондента.

«15 лет я была в статусе ведущей, дружила с артистами, а тут становлюсь простым корреспондентом! Болезненный факт был в том, что я должна была лезть в трусы. Потом этим Света начала заниматься», — призналась Борисова.